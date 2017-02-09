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佐科威总统在马露姑

视察苏西洛时代已多年荒废的蒸汽发电站工程

【安达拉通讯社马露姑2月9日讯】在马露姑安汶 （Ambon）主持全国新闻纪念日开幕礼的我国总统佐科威特别抽空至位于马露姑Waai 村 Tolehu一带，苏西洛（SBY）时代兴建的2 x 15兆瓦（MW）蒸汽发电站(PLTU)，但是该工程已经完全处于停建而已成为荒废的烂尾工程。

周四（2月9日），佐科威总统与马露姑安汶市议长和议员交谈后表示，基本上大多安汶市居民均感觉到电力供应的不足，因此经常轮流停电，甚至总统在开会时也出现停电的现象，因此佐科威总统认为尽快兴建发电站供应当地居民已经是迫在眉睫的工程。佐科威总统视察位置中马露姑Waai村2×15兆瓦的蒸汽发电站后这样表示。

“因此，今天早上我决定必须到现场走一趟，视察该蒸汽发电站的实际状态，评估是否还可以继续该工程，但也必须进一步研究法律过程的问题。目前尚无法决定，我们必须深入研究和作整体性的评估。”佐科威总统说。

但是，佐科威总统强调在该地区使用煤炭作燃料发电站，实际上是不正确的选择，因为该地区地热能源丰富，Tulehe地热能资源潜力非常大。

佐科威总统说，我国34个省拥有丰富的地热能资源，Tulehu地区就是其中具有丰富的地热能资源。

陪同佐科威总统在场视察的我国能源与矿物资源(ESDM)部长伊格纳修斯·佐南（Ignatius Jonan）表示，Tulehu发电站自2014年实际上已经完全停工。因为该工程已停建，所以已经出现需要解决的法律问题。佐南说。

能源与矿物资源部将于国电公司（PLN）磋商是否将继续该项目，其实基本上的问题是选择使用煤炭为发电站燃料是不正确的选择，因为当地没有煤炭资源，必须从远方运来。