Friday, November 24th, 2017 | Posted by

佐科威总统在马打蓝西努伊斯兰中心
为伊斯兰教士联合全国会议主持开幕礼

图为佐科威总统在龙目岛出席西努沙登加拉伊斯兰教联合会（NU）全国会议。

图为佐科威总统在龙目岛出席西努沙登加拉伊斯兰教联合会（NU）全国会议。

 

【马塔兰罗盘报新闻网1123日讯】周四（1123日）佐科威总统由马国古晋举行会议后又风尘仆仆直接乘机飞往 龙目岛出席西努沙登加拉（NTB）伊斯兰教联合会（NU）全国会议。

总统和随行人员乘坐总统专机于周三（1122日）当地时间晚上655分在龙目岛中部龙目岛Praya国际机场（LIA）降落。

佐科威的到来受到来自5所习经院，即Darul HikmahDarul QuranDarul FallahNurul IslamAl Halimi Pesantren和数千名NU 习经院学生的欢迎，并邀请来自不同地区的总共5000余人参加。

伊斯兰教师联合会全国会议开幕仪式由残疾人专门背诵古兰经经文。这次NU全国会议的主题是摀通过非极端化运动加强国民经济的价值观”。我国残疾人士也将讨论其中的一个议题。

下一届的全国会议上也将讨论我们残疾兄弟的问题。”社会部长亦是NU 的干部科菲法 因达尔帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）如是说。

除此佐科威之外，一些国家部长和高级官员也出席了这个清真寺千岛群岛的伊斯兰教联合会全国会议。

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