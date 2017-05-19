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佐科威总统在雅加达独立宫接受与委任新大使

5名友好国家新大使递交国书 6名新大使宣誓就职

【本报雅加达讯】佐科威总统周四（18/5）上午在雅加达独立宫接受5名友好国家新大使递交国书，中午在同样的场所委任6名印尼驻外新大使。

5名友好国家驻印尼新大使依次进入总统府庭院并由各国的国歌伴奏，接着他们一个一个进入独立宫大厅向总统递交国书。

5名友好国家驻印尼新大使分别是：

1. 彼得查亚班（Pitchayaphant Chambumido），泰国驻印尼特命全权大使。

2.约瑟夫.玛丽亚.马特雷斯.芒索(Jose Maria Matres Manso)，西班牙驻印尼特命全权大使。

3.法比安.瓦尔迪维索（Fabian Valdivieso），厄瓜多尔共和国驻印尼特命全权大使。

4.马萨夫米.伊基(Masafumi Ishii)，日本驻印尼特命全权大使。

5.戴夫.尚达莱.佩萨德(Dave Chandalai Persad)，特立尼达和多巴哥驻印尼特命全权大使。总部设在新德里。

接受5名友好国家新大使递交国书后，佐科威总统逐一与外国驻印尼新任大使在独立宫后院阳台交谈。在交谈中，佐科威总统由国务秘书部长帕拉迪克诺、内阁秘书帕拉摩诺阿侬与副外交部长法西尔陪同。

与此同时，中午在同样的场所佐科威总统委任6名印尼驻外新大使。新上任的6名新大使分别是：

1.鲁斯迪.基拉纳（Rusdi Kirana），印尼驻马来西亚吉隆坡特命全权大使。

2.阿迪狄亚威迪.阿迪沃梭(Adityawidi Adiwoso)，印尼驻斯洛伐克Bratsilava大使。

3.苏达尔多.雷沙.苏利约迪布罗(Shudarto Reza Suryodipuro)印尼驻印度新德里大使兼不丹王国大使。

4.菲里.阿淡哈尔（Ferry Adamhar），印尼驻希腊雅典大使。

5.丽娜.苏玛尔诺（Rina Soemarno），印尼驻孟加拉国大使兼驻尼泊尔大使，总部设在达卡。

6.拉德兰.巴尔德特(Radlan Pardede)，印尼驻坦桑尼亚大使兼驻布隆迪大使、驻卢旺达大使与科摩罗斯大使，总部设在达累斯萨拉姆。

出席宣誓就职仪式者其中有国务秘书部长帕拉迪克诺、内阁秘书帕拉摩诺阿侬、副外交部长法西尔与警察总长狄托卡纳维安等。