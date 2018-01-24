Wednesday, January 24th, 2018 | Posted by

佐科威总统在雅京东区Cilangkap国军总部
举行2018年军警领导人会议

【雅加达罗盘网】昨日（123日）早上，我国总统佐科威（Joko Widodo）在雅京东区Cilangkap国军总部主持2018年军警领导人会议（Rapim），当时总统在359名军警领导人会议上发表演讲，为期三天举行军警领导人会议，并以估价军警的工作和应对未来的问题解决为主题。依计划，军警领导人会议的演讲者有政治法律安全统筹部长维兰多（Wiranto）和内政部长扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）。

总统提到我国经过多次地方首长选举及总统和副总统选举，因此，我对以上政治盛会的情况感到很高兴。

我们对此结果感到很自豪，因为我们曾经过多次地方首长选举、总统和副总统选举都能安全顺利举行。”总统说道。

总统认为，我们的民众对地方首长候选人更加明知，尤其是对政治的了解更加成熟。总统也赞赏军警的工作确保政治盛会安全举行。

总统还说，地方首长选举安全进行是国军和警察的合作，当时军警扮演重要的角色，并确保我国民众的治安。

 

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