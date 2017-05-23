Tuesday, May 23rd, 2017 | Posted by

佐科威总统在阿拉伯伊斯兰美国峰会上发表演讲：
战胜激进主义和恐怖主义必须软硬兼施

佐科威总统

佐科威总统

【本报利雅得讯】佐科威总统在阿拉伯伊斯兰美国峰会上发表演讲时表示，战胜激进主义和恐怖主义必须软硬兼施，不能单靠武力解决，也要通过宗教与文化进行劝说。为此，他提出4点建议：

首先，世界各地的穆斯林必须团结一致加强伊斯兰式的兄弟情谊。因为穆斯林的团结将是成功打击恐怖主义的关键。我们不能把我们的能量消耗在互相敌对的问题上。

其次，我们必须加强根除极端主义和恐怖主义的合作，其中包括情报信息的交流，加强反恐能力，切断恐怖分子资金来源，因为许多资金流入到他们手里，传播极端和激进的意识形态。

必须停止所有资金的流入”佐科威总统在沙特国王萨勒曼与美国总统特朗普，以及出席的阿拉伯国家和伊斯兰国家领导人面前明确地说。

第三，着力解决根本问题必须得到改善，不平等与不平衡现象必须结束，必须加强包容性的经济。

第四，我希望我们每个人都要敢于成为解决方案的一部分而不是成为反恐努力制造问题的一部分，我们应该成为努力创造世界和平的一部分。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=183464

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