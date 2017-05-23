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佐科威总统在茂物行宫会见瑞典国王卡尔十六世

两国签署外交免签证、运输与创意产业3项协议

【本报茂物讯】佐科威总统周一（22/05）在西爪哇茂物行宫会见瑞典国王卡尔十六世并见证两国签署外交和公务护照免签证、运输与创意产业3项协议。

佐科威总统说：“我很高兴两国签署了有关外交和公务护照免签证、运输包括空中导航和机场以及创意产业等3项协议。”

外交和公务护照免签证与运输领域的谅解备忘录由我国外交部长雷特诺、海事统筹部长鲁胡特.班查伊丹与瑞典基础设施部长安娜约翰逊签署，而创意产业协议则由我国创意经济部主任特里亚宛.慕纳夫与安娜约翰逊签署。

瑞典国王卡尔十六世说：“目前，印尼已开发了很多基础设施与能源。这是一个令人兴奋的发展和机遇，我们将与印尼合作，一起努力找到可持续的解决方案。”

他说，印尼也有兴趣在教育和研究领域进行交流，包括林业。瑞典的森林面积不到全球森林总面积的百分之一，但我们是全球林业产品10％的出口国。因此，可持续发展的森林项目将对印尼与瑞典显得非常重要。而这一点，瑞典有一个长期和持续的承诺。

在这次机会中，佐科威总统赋予卡尔十六世国王印度尼西亚共和国最高勋章，以表彰他对两国之间保持友好关系所作出的贡献。

而佐科威总统也从卡尔十六世国王收到了瑞典最高奖章塞拉芬皇家令，这个奖章仅颁发给外国国家元首和瑞典王室家族。

这次卡尔十六世国王到访印尼，随行人员除女王西尔维娅之外，还有35名瑞典企业集团最高领导人。明日（23/5）中午他们将举办印尼－瑞典高层论坛。