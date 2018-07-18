Wednesday, July 18th, 2018 | Posted by

佐科威总统在茂物行宫会见密克罗尼西亚总统

周三（7月18日）佐科威总统在西爪哇茂物行宫接待到我国进行国事访问的密克罗尼西亚总统彼得克里斯琴（Peter M. Christian）一行。两国元首亦见证了两国外交部长签署的多项合作谅解备忘录。

周三（7月18日）佐科威总统在西爪哇茂物行宫接待到我国进行国事访问的密克罗尼西亚总统彼得克里斯琴（Peter M. Christian）一行。两国元首亦见证了两国外交部长签署的多项合作谅解备忘录。

 

【总统府国务秘书部官方网站718日讯】周三（718日）上午，佐科威总统由我国外交部长蕾特诺马尔苏迪 （Retno Marsudi）和多名内阁成员陪同，在西爪哇茂物行宫接待到我国进行国事访问的密克罗尼西亚总统彼得克里斯琴（Peter M. Christian）一行。

彼得克里斯琴总统受到佐科威总统的热烈欢迎，两国元首握手后，出席了正式接待嘉宾的欢迎仪式，随后仪仗队演奏密克罗尼西亚和印尼共和国国歌。密克罗尼西亚总统还受到了21响礼炮的欢迎。

密克罗尼西亚联邦简称密克罗尼西亚，为西太平洋岛国，全国陆地面积705平方公里，人口10.56万。全国有607个岛屿，共四个州，即Yap, Chukk, PohnpeiKosrae，首都帕利基尔位于最大的岛屿波纳佩岛。1986113日，密克罗尼西亚联邦获得内政、外交自主权。1991917日正式加入联合国。

佐科威总统还亲切陪同彼得克里斯琴总统环游绿草如毯，花木繁盛和鸟语花香的茂物行宫的美丽自然风光。

两国元首除了在绿草如毯的茂物行宫一起种下一棵友谊树，表示两国友谊长青，两国元首亦见证了两国外交部长签署的多项合作谅解备忘录。

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