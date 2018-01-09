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佐科威总统在我国最南端的Rote岛屿过夜

【东努沙Rote岛新闻网1月08日讯】佐科威总统在东努沙登加拉（East Nusa Tenggara）参访两天，佐科威选择Rote 岛的Rote Ndao县海滩度假村Nemberala Beach 酒店度过一夜。

“佐科威总统参访Rote岛岛并选择在印度尼西亚岛屿过夜。”新闻与媒体主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）周一（1月8日）在Rote岛对记者如是说。

贝玛姆丁说，佐科威在2017年8月16日发表讲话时，佐科威总统已经向沙璜至马劳奇（Sabang-Marauke）和Miangas至Rote岛民众问候。

贝玛姆丁补充说，在国事演说中提到的四个领域，有三个已经受到总统的访问。即我国最西端的沙璜、最东段的马劳奇和最北端的Miangas 。

“周一（1月8日）佐科威在东努省为期两天的工作访问议程上，总统偕第一夫人伊莉雅娜（Iriana）将访问我国最南端的Rote岛屿。“贝玛姆丁说。

佐科威在东努省古邦通过一系列的活动之后，总统和伊莉雅娜乘坐总统专机RJ-85离开直接飞到Rote 县。在罗特岛，总统将为2018年佐科威总统志愿者协调会议讲课。

第二天，总统直接与澳洲毗邻最南端我国境内的人民分发印尼智能卡和希望家庭计划以及土地证书。

贝玛姆丁说，总统在返回雅加达之前将返回古邦，总统将在古邦主持Raknamo水库启用仪式。