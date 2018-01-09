Tuesday, January 9th, 2018 | Posted by

佐科威总统在我国最南端的Rote岛屿过夜

周一（1月8日），佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜（Iriana）在东努省古邦El Tari机场受到东努省省长Frans Lebu Raya 的迎接。

周一（1月8日），佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜（Iriana）在东努省古邦El Tari机场受到东努省省长Frans Lebu Raya 的迎接。

 

【东努沙Rote岛新闻网108日讯】佐科威总统在东努沙登加拉（East Nusa Tenggara）参访两天，佐科威选择Rote 岛的Rote Ndao县海滩度假村Nemberala Beach 酒店度过一夜。

佐科威总统参访Rote岛岛并选择在印度尼西亚岛屿过夜。”新闻与媒体主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）周一（18日）在Rote岛对记者如是说。

贝玛姆丁说，佐科威在2017816日发表讲话时，佐科威总统已经向沙璜至马劳奇（Sabang-Marauke）和MiangasRote岛民众问候。

贝玛姆丁补充说，在国事演说中提到的四个领域，有三个已经受到总统的访问。即我国最西端的沙璜、最东段的马劳奇和最北端的Miangas

周一（18日）佐科威在东努省为期两天的工作访问议程上，总统偕第一夫人伊莉雅娜（Iriana）将访问我国最南端的Rote岛屿。“贝玛姆丁说。

佐科威在东努省古邦通过一系列的活动之后，总统和伊莉雅娜乘坐总统专机RJ-85离开直接飞到Rote 县。在罗特岛，总统将为2018年佐科威总统志愿者协调会议讲课。

第二天，总统直接与澳洲毗邻最南端我国境内的人民分发印尼智能卡和希望家庭计划以及土地证书。

贝玛姆丁说，总统在返回雅加达之前将返回古邦，总统将在古邦主持Raknamo水库启用仪式。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202898

Posted by on Jan 9 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added