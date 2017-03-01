Wednesday, March 1st, 2017 | Posted by

佐科威总统在总统府接见法国外长艾罗

我国总统佐科威（Jokowi）在总统府接见来访的法国外长让-马克·艾罗（Jean-Marc Ayrault），法国外长提交一份信函说，法国总统弗朗索瓦·奥朗德将在2017年3月访问印尼并会见佐科威总统。

我国总统佐科威（Jokowi）在总统府接见来访的法国外长让-马克·艾罗（Jean-Marc Ayrault），法国外长提交一份信函说，法国总统弗朗索瓦·奥朗德将在2017年3月访问印尼并会见佐科威总统。

 

【雅加达安达拉新闻网28日讯】我国总统佐科威（Jokowi）在总统府接见来访的法国外长让-马克·艾罗（Jean-Marc Ayrault）和法国国家业务部门以及一些政治领导人。

陪同总统的有外交部长雷特诺马尔苏迪（Retno Marsudi）和国务秘书部长普拉蒂克诺（Pratikno）。总统身穿黑色蜡染衬衫和法国外长讨论45分钟有关国际情势和经济贸易。

陪同让 - 马克·艾罗有法国驻印尼大使让 - 查尔斯Berthonnet、法国外交亚洲和大洋洲部主任Emmanuel Lenain和国际经济学首席局和法国外交部推广旅游业Agnes Romatet-Espagne

法国外长让-马克·艾罗访问总统府后，还与我国外交部长雷特诺马尔苏迪进行讨论。

此前，据外交部发言人Arrmanatha纳西尔说，法国外长与我国双边访问旨在加强两国之间的合作和法国总统弗朗索瓦·奥朗德将在本年三月份访问印尼准备的计划。

讨论重点着重于法国外长和我国外长的双边会晤和经济领域的合作，包括努力推动我国和欧盟国家（EU CEPA）之间的全面经济伙伴关系协定。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176391

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