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佐科威总统在巴布亚省进行工作访问后

风尘仆仆直接飞往巴厘岛召开局部内阁会议

【巴厘岛TRIBUN新闻网12月22日讯】周五（12月22日）佐科威总统在巴布亚和西巴布亚省进行工作访问之后，风尘仆仆又直接飞往巴厘岛周凯局部内阁会议。

到了巴厘岛，佐科威总统与内阁部长就巴厘岛阿贡火山爆发的影响等一系列问题进行了局部会议。总统透露，这次选择巴厘岛召开局部内阁会议的地点不是没有原因的。

这位国家元首希望向入境我国的游客和投资者展示巴厘岛的安全。

“我们希望巴厘岛的状况安全，巴厘岛在明年年底可以安全举行国际货币基金组织和世界银行(IMF WB) 的年会使用场地，所以不要因为阿贡火山喷发问题而有所担忧。” 总统在新闻发布会上如是说道。

已知悉，总统和随行人员乘坐CN-295飞机大约在2点15分到达四王岛（Raja Ampat）的马林达机场起飞。

在抵达巴厘岛之前，总统一行首先在索龙Domu Eduard Osok机场停留，换乘印度尼西亚1号总统专机，并继续前往巴厘岛。

陪同总统到巴厘岛的有我国第一夫人伊莉雅娜（Iriana Joko Widodo）、人力与文化建设统筹部长布安（Puan Maharani）、我国外交部长蕾特诺马尔苏迪（Retno Marsudi）、然后外交部长马尔蒂迪，卫生部长妮拉穆卢克（Nila Moeloek）、环境与林业部长西蒂努尔巴亚（Siti Nurbaya Bakar）、总统府幕僚长德登马斯杜基（Teten Masduki）和国军（TNI）总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将。