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佐科威总统在安卡拉

最大的库卡特皮清真寺做礼拜和祈祷

【土耳其安卡拉安达拉通讯社7月6日电】抵达土耳其首都安卡拉之后，我国总统佐科威和夫人一行就马不停蹄展开系列拜访活动。

当地时间周四（6日）早晨，佐科威总统和夫人一行，在土耳其政府官员的陪同下到特别来安卡拉的象征，他是世界上最大的清真寺之一的安卡拉最大清真寺库卡特皮(Masjid Kocatepe)做礼拜和祷告并与库卡特皮清真寺伊斯兰学者进行交流。土耳其99%的居民信奉伊斯兰教，现拥有40多座博物馆,20座教堂，450多座清真寺，每年都能吸引无数国际游客来此参观交流。

佐科威总统从库卡特皮清真寺礼拜和祷告结束后就与居住在土耳其的我国侨民进行交谈及合影。居住在土耳其的我国侨民也喜出望外见到这名来自平民并获得人民支持和爱戴的国家领导人。

总统一行在库卡特皮清真寺逗留约40分钟后离开，前往土耳其总统府与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan) 举行双边会谈,讨论两国在多领域的合作，包括经济，反恐和交换分享情报。