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佐科威总统在国家宫

正式委任Djoko Setiadi为国家密码网站主任

【雅加达安塔拉新闻网1月03日讯】佐科威总统于周三（1月3日）按照总统令第130 / P号的规定在国家宫正式委任佐科.斯迪亚迪（Djoko Setiadi）为国家密码网站（BSSN）主任。

曾担任印度尼西亚国家密码研究所所长的 佐科 斯迪亚迪出生于苏拉加达（Surakarta），拥有一个八个兄弟姐妹的简朴家庭。佐科高中毕业后继续在国立密码学院（Aksara）就读后，成为进入密码世界的起点。

当时，佐科 斯迪亚迪很赞赏1946年至1984年期间担任国家密码机构（Lemsaneg）主任的Roebiono Kertopati博士的身影，并启发他完成国立密码学院的教育后，通过印尼国军（TNI）从事职业生涯。

佐科 斯迪亚迪在1981年毕业于印尼国军学校，毕业后便在西加里曼丹执行任务8年。在那里，佐科 斯迪亚迪会见了他的妻子Ky­atti Imani。随后在1990年，佐科 斯迪亚迪被派驻外交部交流中心。 但不久，海湾战争发生时，他接受了国家对土耳其的义务。佐科和他的家人在土耳其定居了4年半。

回到印度尼西亚后，他驻扎陆军情报中心（Pusintelad）。佐科回到国家密码机构Lemsaneg之前，他已经成为总统护卫队（Paspamres）四年。

信号安全局是佐科在Lemsaneg早期的职业生涯开始，继续担任Ciseeng教育和培训中心主任。

佐科的职业生涯继续攀升，直至2011年之前他被任命为密码保安代理人，在Lemsaneg佐科占据最高的位置。佐科于2015年通过总统令第36 / TPA 2015年重新就任Lemsaneg总裁，任命Lemsaneg的高级总干事。

佐科正式宣誓就任BSSN之后离开了Lemsaneg岗位。佐科在宣誓就职后解释说，BSSN是他以前领导国家准则的振兴行为。为了领导这个机构，对付包括恐怖主义在内的网络攻击，BSSN将使用最新的技术。

“我们已经做好准备应付，如果我们必须面对技术的任何地方的网络攻击。”BSSN主任佐科 斯迪亚迪如是说道。

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