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佐科威总统在国家宫主持就职宣誓仪式

Arief Hidayat为2018-2023年宪法法院法官

【雅加达时代周刊3月27日讯】周二（3月27日）佐科威总统在国家宫主持就职宣誓仪式，阿里夫(Arief Hidayat) 为2018-2023年宪法法院法官。

“我发誓通过全能真主，我将尽可能以公平的方式履行宪法正义和义务，维护1945年国家宪法，并按照宪法执行所有法律和法规为人民和国家服务。”阿里夫周二（3月27日）在国家宫进行宣誓就职。

阿里夫通过国会（DPR）选举当选为宪法法院法官。因为阿里夫在第三委员会的10个党团中的9个通过对宪法法院候选法官的适宜和合格测试。只有大印尼行动党党团不赞同选举阿里夫。

这是阿里夫第二次在总统面前宣誓。2013年阿里夫也曾在我国第六任总统苏西洛班邦尤多约诺（SBY）面前誓言就职。两年后，阿里夫宣誓成为宪法法院的首席大法官。 2017年阿里夫又回到了同一职位。

在阿里夫担任宪法法院院长期间，他违反了道德行为。在2016年阿里夫被证明把信中内涵寄托朋友交给副检察长Widyo Pramono。因为他的兄弟曾在东爪哇Trenggalek担任检察官。

宪法法院尊严委员会宣布，阿里夫被指定犯有违道德法行为。阿里夫以口头谴责的形式受到了制裁。

在宪法法院候选法官适宜和合格测试之前，阿里夫被发现违反了道德守则时，宪法法院也作出了同样的制裁。发生违反道德操守的原因是阿里夫在雅京Ayana Midplaza酒店会见了国会第三委员会的一些领导人。

在违反道德规范的情况下，有些方面不再相信阿里夫。印尼贪污监督机构（ICW）表示，只要阿里夫仍然在职，他不想起诉MD3法律，因为他不相信阿里夫的信誉。对阿里夫辞职的施压已经引发了一些社会舆论的不满。