Wednesday, March 28th, 2018 | Posted by

佐科威总统在国家宫主持就职宣誓仪式
Arief Hidayat为2018-2023年宪法法院法官

阿里夫(Arief Hidayat)正式成为 2018-2023年宪法法院法官，佐科威总统周二（3月27日）在国家独立宫举行就职宣誓仪式。

阿里夫(Arief Hidayat)正式成为 2018-2023年宪法法院法官，佐科威总统周二（3月27日）在国家独立宫举行就职宣誓仪式。

 

【雅加达时代周刊327日讯】周二（327日）佐科威总统在国家宫主持就职宣誓仪式，阿里夫(Arief Hidayat) 2018-2023年宪法法院法官。

我发誓通过全能真主，我将尽可能以公平的方式履行宪法正义和义务，维护1945年国家宪法，并按照宪法执行所有法律和法规为人民和国家服务。”阿里夫周二（327日）在国家宫进行宣誓就职。

阿里夫通过国会（DPR）选举当选为宪法法院法官。因为阿里夫在第三委员会的10个党团中的9个通过对宪法法院候选法官的适宜和合格测试。只有大印尼行动党党团不赞同选举阿里夫。

这是阿里夫第二次在总统面前宣誓。2013年阿里夫也曾在我国第六任总统苏西洛班邦尤多约诺（SBY）面前誓言就职。两年后，阿里夫宣誓成为宪法法院的首席大法官。 2017年阿里夫又回到了同一职位。

在阿里夫担任宪法法院院长期间，他违反了道德行为。在2016年阿里夫被证明把信中内涵寄托朋友交给副检察长Widyo Pramono。因为他的兄弟曾在东爪哇Trenggalek担任检察官。

宪法法院尊严委员会宣布，阿里夫被指定犯有违道德法行为。阿里夫以口头谴责的形式受到了制裁。

在宪法法院候选法官适宜和合格测试之前，阿里夫被发现违反了道德守则时，宪法法院也作出了同样的制裁。发生违反道德操守的原因是阿里夫在雅京Ayana Midplaza酒店会见了国会第三委员会的一些领导人。

在违反道德规范的情况下，有些方面不再相信阿里夫。印尼贪污监督机构（ICW）表示，只要阿里夫仍然在职，他不想起诉MD3法律，因为他不相信阿里夫的信誉。对阿里夫辞职的施压已经引发了一些社会舆论的不满。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210506

Posted by on Mar 28 2018. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added