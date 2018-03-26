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佐科威总统在南加省

参加第十三届Abdul Ghani 学者谒陵仪式

【雅加达TRIBUN新闻网3月25日讯】周日（3月25日）佐科威总统和我国第一夫人伊莉雅娜（Iriana Joko Widodo）出席前副官Pradista Machdala的婚宴后，风尘仆仆又前往南加里曼丹省。

飞机大约飞了1个小时35分钟后，佐科威总统与伊莉雅娜夫人和随行人到达加里曼丹省Banjarbaru 市Syamsuddin Noor空军基地。

这次访问南加里曼丹期间，佐科威总统将出席第十三届Martapura学者Muhammad Zaini bin Abdul Ghani 或Guru Sekumpul谒陵仪式活动。Muhammad Zaini bin Abdul Ghani生于1942年2月11日在Martapura的Tunggul Irang。他于2005年8月10日逝世，享年63岁。

谒陵仪式活动计划在Banjar县Martapura区Sekumpul村的Musala Ar-Raudhah地区举行并集中。伊莉雅娜总统夫人和随行人员将在Banjarbaru市过夜，第二天继续进行工作访问活动。

陪同总统和夫人伊莉雅娜乘飞机前往南加里曼丹省的有总统秘书处主任赫鲁布迪哈尔多诺（Heru Budi Hartono）、总统府幕僚长穆尔多科（Moeldoko）、总统专员约翰 布迪（Johan Budi）总统军事顾问Trisno Hendradi空军少将和总统护卫队司令Suhartono少将。