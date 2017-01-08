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总统出席纪念先知穆罕默德诞辰日活动

提醒人们保持团结维护国家统一不听信谣言

【本报北加浪岸讯】佐科威总统周日在北加浪岸出席纪念先知穆罕默德诞辰日活动时提醒人们保持团结与维护国家统一以及不听信谣言。

总统周日中午在北加浪岸市肯兹尤斯大楼（Gedung Kanzius）纪念先知穆罕默德诞辰日活动时致辞说：“印度尼西亚共和国完整性是不容讨价还价的，是死价！”

总统举例说，先知穆罕默德在其旅程中，为了维护政治力量，不惜通过麦地那宪章与所有社会派别签订政治契约。

“为了什么？当然是为了保持统一。以麦地那宪章，很明显地穆斯林人相当尊重多元种族、阶层、以及各种宗教信仰。”总统说。

总统还说，印尼拥有700多个部族，如在亚齐，有米囊族（Suku Minang），以及拥有1100多个语言，这意味着印尼民族是多元化民族，这是真主给予印尼民族的恩赐，是值得我们感恩的。

“但是，我们必须坚持下去，保持团结，使我们的统一国家永不退色，团结就是力量。”总统说。

在数千名伊斯兰学生和学者面前，总统表示，印尼拥有34个省，有许多不同的语言与部族所组成，而现在我们正面临社交媒体的攻击，因此我们必须保持团结与统一，我们要用高尚的品德战胜它们。