Tuesday, April 25th, 2017 | Posted by

佐科威总统在出席居静日节目中表示：
应发扬光大班渣西拉殊途同归精神

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佐科威总统周六在雅加达东区Cilangkap国军总部出席庆祝居静日节目并同与会者合影。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统周六在雅加达东区Cilangkap国军总部出席庆祝居静日节目中表示，应发扬光大班渣西拉五项原则与殊途同归精神。

总统说，在国家民族生活中，我们应重新认识关于保持和谐与兄弟般情谊真正含义的重要性。

作为一个多元化的国家，我们拥有714个部落，甚至中央统计局的数据达1340部落，多元化种族，多样化方言，不同宗教，不同种族背景与文化，但只要我们在日常生活中能互相尊重，相互信任，相互建立一个稳固的社会团结，和睦相处，这些都不会阻碍我们的团结，不会阻碍我们和谐的生活。

总统说，在处理多元化国家中，幸亏我们有班渣西拉五项原则与殊途同归，把我们紧紧地团结在一起。

这些建国支柱是民族的支柱，是为实现印尼的团结，印尼的和谐与印尼的和平。

通过秉承班渣西拉五项原则与殊途同归精神，我们将继续团结在一起。只要我们能团结，我们的国家民族就能进步，就能迎接更加辉煌的未来。

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