Thursday, November 16th, 2017 | Posted by

佐科威总统在万鸦老
主持印尼全国大学生运动大会开幕仪式

图为佐科威总统在万鸦老Bumi Beringin主持第二十届印尼全国大学生运动（GMNI）大会开幕仪式。

图为佐科威总统在万鸦老Bumi Beringin主持第二十届印尼全国大学生运动（GMNI）大会开幕仪式。

 

【万鸦老Tribun 新闻网1115日讯】周三（1115日）佐科威总统在万鸦老Bumi Beringin主持第二十届印尼全国大学生运动（GMNI）大会开幕仪式。佐科威说，目前政府正在建设印度尼西亚和着重建设基础设施计划。

我们必须唤醒所有我国人民，印度尼西亚是由几千个岛屿组成的国家，天然资源和海产非常丰富。我们是一个大国的民族，有多样性深厚的文化。通过这次第二十届印尼全国大学生运动，同心合力加强团结，维护印度尼西亚完整统一。”佐科威说。

佐科威说，印度尼西亚有2亿5千万人口，714个部落和1100种地区方言。我们有着印度尼西亚习俗文化多样性。问题是，很多人并没有意识到印度尼西亚是一个大国。

佐科威继续说：“为什么我们要建立一个庞大的基础设施？我们关注的预算集中在那里。”基础设施建设和经济将维护印度尼西亚国家统一。

我们在亚齐有兴建机场，亚齐人可以去巴布亚旅游，如果没有基础设施，我们怎样把部落统一在一起。”佐科威如是说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198337

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