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佐科威总统和第一夫人

出席2017年万隆国庆嘉年华会

【万隆综合报道8月25日讯】欣逢我国72周年国庆之际，西爪哇省万隆市将于今日（26日）隆重举行传统文化魅力Parahyangan嘉年华会（KKPP)大型的系列节目，我国总统佐科威与第一夫人伊莉雅娜(Iriana Jokowi)和多名政府高层和西爪哇地方政府官员和社会各阶层代表将出席盛会。

节目主题以‘点燃民族携手合作精神的火花’的传统民族文化嘉年华会，将涉及来自西爪哇省各地区和社区的文化界青年人参与，以及来自全国各地区曾经参加过国际级代表团参与盛会。

据悉，佐科威总统和第一夫人将参加并引导群众游行万隆市著名的主要大街和商业繁华中心。包括曾经举行亚非国际会议的Asia Afrika街和清真寺城市主广场。

具有优越的自然环境的万隆不仅气候凉爽和景色宜人的旅游胜地，四季如春，绿树成荫，百草茂盛和百花齐放的万隆也被称为“爪哇的巴黎”(Paris van Java),同巴黎一样,是个购物天堂，各式各样的美食以及往往与时俱进的时尚高山城市。

有意参选2018年西爪哇省地方首长选举的万隆市长利德宛·卡米尔(Ridwan Kamil)，要求每个万隆市的乡村所必须派遣代表参与Parahyangan嘉年华会，充分呈现我国多元化民族和多元化和谐的魅力。

为了确保2017年魅力Parahyangan万隆国庆嘉年华会顺利进行，亦表示中央政府对该民族节目的鼎力支持，周五（8月25日），国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno)和总统府幕僚长德登玛汝基(Teten Masduki)还特别到万隆参加2017年魅力Parahyangan万隆国庆嘉年华会筹备委员会讨论和协调会议。