Wednesday, December 20th, 2017 | Posted by

佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜
前往日惹进行为期五天的一系列工作访问

图为佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜。

图为佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜。

 

【雅加达安塔拉新闻网1219日讯】周二（1219日）我国佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜伉俪 前往日惹进行为期5天的一系列工作访问。

总统将对日惹、东爪哇、西巴布亚、巴布亚、巴厘岛和中爪哇进行为期五天的工作访问。总统和随行人员大约8点左右由哈林（Halim Perdanakusuma）空军基地乘坐总统专机飞往日惹。

佐科威总统在日惹，总统将在卡扎马达大学（UGM） 第68周年纪念会上进行公开讲座，然后进行对话和植树。

当天下午，总统将继续前往泗水 惹班高速公路（Tol Surabaya – Mojokerto）第一B、第二和第三路段主持通车仪式。之后，总统和第一夫人将继续前往西巴布亚梭龙（Sorong）。

周三（1220日）总统将在梭龙启动天然气发动机发电厂（PLTMG）和交付证书。周四（1221日）总统将在巴布亚纳比雷（Nabire）进行工作访问并开展一些活动。周五（1222日）总统和第一夫人也将访问西巴布亚四皇岛（Pulau Raja Empat）出席Waisai Torang Cinta海滩举行的母亲节纪念活动。

纪念母亲节活动后，总统前往巴厘岛举行局部会议，讨论处理阿贡山爆发对旅游业的影响。周六（1223日）总统和随同人员到中爪哇三宝垄参加人民良心党（Hanura）建党11周年庆祝活动和颁发土地证书。

在这次工作访问期间陪同总统的有总统府幕僚长德登 玛斯杜基（Teten Masduki）和内阁秘书帕拉摩诺 阿侬（Pramono Anung）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201499

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