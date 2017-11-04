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佐科威总统命令：

拖延办理营业准字官员将受到制裁

【雅加达安达拉新闻网11月03日讯】佐科威总统命令，从2018年4月起从中央至地方政府官员，若不立即或故意拖延办理营业准字的官员将受到地区奖励扣除（DID）形式的制裁。

“总统希望截至2018年4月所有的营业准字申请必须完成办理，这是一个快速和合规的许可区域。我们希望很快就能实现一站式营业准字申请中心。” 司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）周五（11月3日）在雅京经济统筹部办公室如是说道。

据亚索纳介绍，还有很多地方政府没有履行总统责令不需立即处和颁发营业准字的申请。 不要说是一个月甚至几年营业准字都没有发出。

“在雅加达和泗水或其他大城市已经准备好了，但是在这些地区仍然存在问题，有些还没有完成。”亚索纳说。

亚索纳继续说，对于顺从和不顺从的地区，将会有奖惩制度（rewards燼nd爌unishment）。 对于发出营业准字仍然缓慢的地区进行制裁，将受到削减DID的限制。

据他介绍，这个营业准字所在地区有奖惩制度，不遵守的地区，奖励措施将被削减。这是佐科威总统的直接命令。亚索纳说，从现在开始，所以政府部门和地方政府可以把整个过程准备好必须实施一站式服务申请系统。