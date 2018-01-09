Tuesday, January 9th, 2018 | Posted by

佐科威总统命令海洋统筹部长鲁胡特
检讨雅加达至万隆高铁工程的进度

雅加达至万隆高铁列车模型

雅加达至万隆高铁列车模型

海洋统筹部长鲁胡特.班查伊丹

海洋统筹部长鲁胡特.班查伊丹

【本报讯】佐科威总统命令海洋统筹部长鲁胡特.班查伊丹检讨兴建雅加达至万隆高铁工程的进度。鲁胡特说，因为总统的命令，他将接管该工程的检讨工作，包括可能延长该高铁至戈达查帝(Kertajati)的计划。

鲁胡特昨日在经济统筹部大厦对记者说，倘若雅万高铁能够延长至戈达查帝，也许会因此降低成本。

他表示，现在未能公布检讨该工程的内容，因为他刚接手，他将与国企部长丽妮．苏尔诺与投资统筹机构主任托玛斯．连彭一起讨论雅万高铁所面对的难题。

他继续说，总统希望若有问题，应尽快解决，使该工程能继续下去并尽快完成。总统给予他两个月的期限，以解决面对的难题。

除了雅万高铁之外，他也将检讨2017年其他工程的进度，如轻铁工程(LRT)，巴丁班(Patimban)码头，及在玛查冷卡(Majalengka)的戈达查帝(Kertajati)国际机场工程。另一项必须检讨的工程即处理基达沦(Citarum)河流的垃圾问题。

众所周知，雅加达至万隆高铁于2016621日由佐科威总统亲自主持奠基典礼，但很可惜该工程因为面对征地问题，进度很慢至今未能完成。承建该工程的印尼中国高铁公司(KCIC)总经理航科罗(Hanggoro Budi Wiryawan)表示，雅万高铁工程未能顺利进行，是因为受阻于征收土地问题。

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