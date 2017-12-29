Friday, December 29th, 2017 | Posted by

佐科威总统呼吁西爪哇居民
2018年面对地方首长选举必须保持团结

佐科威总理在雅京民族纪念碑交叉路进行检阅2017年印尼退役军警子女交流论坛。（资料图）

佐科威总理在雅京民族纪念碑交叉路进行检阅2017年印尼退役军警子女交流论坛。（资料图）

 

【万隆罗盘报新闻网讯】佐科威总统呼吁西爪哇居民在2018年地方首长选举之前必须保持团结。这是佐科威总统出席第51周年Siliwangi 年青一代（AMS）庆祝活动时传达的。

我们的国家是一个大国，有着不同的宗教和714个部落以及超过1100种方言。”佐科威周四（1228日）在万隆对记者如是说道。

佐科威说，印度尼西亚包括在西爪哇将有171次地方首长选举。在民主盛会同时选举中将遴选省长、县长和市长。不要因为民主运行的不同而背信弃义。

我想提醒大家，我们作为国家的主人翁，请你们选择最好的国家领导人，那么我们将是国家的民族同胞，所以我们必须保持团结。”总统如是阐明。

佐科威还请求AMS成员回顾AMS建立宪章的精神，即维护国家烈士精神和坚持神圣教义，为印尼人民的幸福所做的决心。

我想问你们是否想要像烈士精神一样让印度尼西亚团结一致，维护印度尼西亚国家统一，确定班渣西拉是国家的基础和统一大业吗？你们愿意捍卫和练习班渣西拉吗？”总统对AMS如是问道。

万隆独立大厦召开AMS庆祝活动，出席这次活动的有海洋事务统筹部长鲁胡特 班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）、总统府幕僚长德登 玛斯杜基（Teten Masduki）、总统特别助理Ari Dwipayana、西爪哇省省长Ahmad Heryawan、万隆市长利德宛 卡米尔（Ridwan Kamil）、AMS主席 Noery Ispandji Firman主席和800多名AMS成员。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202077

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