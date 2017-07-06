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佐科威总统启程前往土耳其与德国

将推动G20成员国共同打击逃税行动

【本报雅加达讯】佐科威总统与夫人伊里安娜及其随行人员周三早上7时20分从雅加达哈林机场乘坐总统一号专机前往土耳其。估计晚间时刻抵达土耳其安卡拉。

佐科威总统访问土耳其是作为雷杰普.埃尔多安总统在2015年访问雅加达的回访。此外，也将通过这次访问，加强两国之间在各项领域的合作关系，其中经济领域、战略性新兴产业以及反恐。

访问土耳其结束后，佐科威总统将立刻前往德国出席7至8日在汉堡举行的G20峰会。

在本次峰会上，佐科威总统将传达的信息是，G20可成为解决全球挑战的主力，首先面对恐怖主义威胁。佐科威总统在本次峰会上将成为主要发言人。

有关全球经济和金融问题，佐科威总统将提出有关G20成员国共同打击逃税行动的重要性，因为G20成员国必须能成为可持续与平衡以及包容性的经济增长的驱动力。

将会见美国总统特朗普

在G20会议期间，佐科威总统也将与一些友好国家领导人进行双边会谈，其中与美国总统特朗普。

依计划，佐科威总统及其随行人员于7月9日（周日）返抵国土。

总统随行人员其中有内阁秘书帕拉摩诺阿侬、投资统筹机构主任托马斯连彭、总统秘书处代主任威纳达苏帕里特诺、总统军事秘书特里斯诺亨特拉迪少将、总统卫兵指挥官苏哈尔多诺少将、总统私人秘书昂基特努科罗霍等。