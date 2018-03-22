Thursday, March 22nd, 2018 | Posted by

佐科威总统召开班渣西拉思想辅导委员会会议
美佳娃蒂提出有关修改宪法议题

teguh

佐科威总统周四（3月22日）在雅京总统府接见班渣西拉思想辅导委员会全体成员，其中有美佳娃蒂（右八）、我国前任副总统特里苏特里斯诺（左八）、政法安统筹部长维兰多 (左三)、伊联（PBNU）总主席赛义德博士、MUI中央理事会总主席马鲁夫阿敏（右七）和司法人权部长亚索纳劳利、BPIP 执行主席Yudi Latief（右三）等BPIP委员。

 

【雅加达安达拉通讯社322日讯】佐科威总统通过2018年第7号总统令，将建国五原则班渣西拉思想工作辅导小组（UKP PIP）的地位提升为班渣西拉思想辅导委员会（BPIP）。

佐科威总统周四（322日）在雅京总统府接见班渣西拉思想辅导委员会全体成员，其中有BPIP指导委员会主席亦是我国第五任总统美佳娃蒂（Megawati）、BPIP 执行主席Yudi Latief、我国前任副总统特里苏特里斯诺（Tri Sutrisno）、政法安统筹部长维兰多 (Wiranto)、印尼伊斯兰教士联合会(PBNU)总主席赛义德（Said Aqil Siroj）、印尼伊斯兰教士（MUI）中央理事会总主席马鲁夫阿敏（Ma’arufAmin)、司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）等BPIP委员。

美佳娃蒂在会议上做了有关BPIP委员会的工作简报。她也提到已向人协（MPR）建议有关修改1945年宪法的修宪议案。会议结束后，MUI总主席马鲁夫阿敏也对传媒阐述，作为国家建国五原则的辅导委员会，BPIP肩负国家重任，不仅要在社会各个层面和阶层贯彻班渣西拉的五项原则，维护国家民族的权益，尤其是第五项原则，BPIP其中任务是协助总统实施印度尼西亚全民社会公平正义为最终目标。鲁夫阿敏这样说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209979

Posted by on Mar 22 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added