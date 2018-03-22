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佐科威总统召开班渣西拉思想辅导委员会会议

美佳娃蒂提出有关修改宪法议题

【雅加达安达拉通讯社3月22日讯】佐科威总统通过2018年第7号总统令，将建国五原则班渣西拉思想工作辅导小组（UKP PIP）的地位提升为班渣西拉思想辅导委员会（BPIP）。

佐科威总统周四（3月22日）在雅京总统府接见班渣西拉思想辅导委员会全体成员，其中有BPIP指导委员会主席亦是我国第五任总统美佳娃蒂（Megawati）、BPIP 执行主席Yudi Latief、我国前任副总统特里苏特里斯诺（Tri Sutrisno）、政法安统筹部长维兰多 (Wiranto)、印尼伊斯兰教士联合会(PBNU)总主席赛义德（Said Aqil Siroj）、印尼伊斯兰教士（MUI）中央理事会总主席马鲁夫阿敏（Ma’arufAmin)、司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）等BPIP委员。

美佳娃蒂在会议上做了有关BPIP委员会的工作简报。她也提到已向人协（MPR）建议有关修改1945年宪法的修宪议案。会议结束后，MUI总主席马鲁夫阿敏也对传媒阐述，作为国家建国五原则的辅导委员会，BPIP肩负国家重任，不仅要在社会各个层面和阶层贯彻班渣西拉的五项原则，维护国家民族的权益，尤其是第五项原则，BPIP其中任务是协助总统实施印度尼西亚全民社会公平正义为最终目标。鲁夫阿敏这样说。