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佐科威总统召开局部内阁会议讨论司法改革

【Pikiran Rakyat新闻网1月17日雅加达讯】周二（1月17日），我国总统佐科威（Joko Widodo）和副总统尤淑夫卡拉（JK），在雅京国家宫召开局部内阁会议，讨论第二阶段我国司法改革。局部内阁会议主要讨论议题是提供社会大众安及商业界全感以及持续改进公共服务的质量。

内阁秘书帕拉摩诺·阿侬（Pramono Anung）说，局部内阁会议主要讨论议题是继政府政府2016年发布的第87号有关铲除非法收费(Saber Pungli）措施后，政府要进行的第二阶段我国司法改革。具体来说是响应近来社会出现的种种不法行为所造成的治安问题，提供社会大众，特别是企业界安全感，乃至政府的责任。其次是改进公共服务质量的议题，如办理驾驶执照（SIM）、国民身份证（KTP）和申请护照等等。

他补充说，局部内阁会议讨论议题并不是评估之前政府推进的司法改革，而是讨论如何进一步加强和改进政府已经执行的司法改革政策。特别普遍被评为尚无法满足社会大众对公共服务质量问题。

“政府成立的铲除非法收费工作小组是我国政府第一段司法改革的政策，政府希望在这方面取得更进一步的突破，总的来说，第一阶段的司法改革已经取得初步的成效。例如，从泗水至雅加达的运输，之前均需要经过繁文缛节的手续和高成本的物流高费，但是自从政府成立铲除非法收费工作小组，种种非法收费已经明显下降。内阁秘书帕拉摩诺·阿侬这样说。