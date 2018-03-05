Monday, March 5th, 2018 | Posted by

佐科威总统召开内阁全体会议
维兰多汇报有关MCA和巴希尔问题

周一（3月5日），佐科威总统与卡拉副总统在雅京总统府召开全体内阁会议

周一（3月5日），佐科威总统与卡拉副总统在雅京总统府召开全体内阁会议

 

 

【雅加达点滴新闻网35日讯】 佐科威总统与卡拉副总统周一（35日）在雅京总统府召开全体内阁会议，讨论主要议题是国内政治稳定和社会治安问题。全体工作内阁部出席参加会议。

临近2018年地方行政首长选举之际，总统特别要求国军总司令哈迪查延多、国家警察总长狄托卡纳维安和国家情报局（BNN）局长布迪古纳宛注意国内政治稳定和社会治安问题。2019年国家宏观经济政策与发展规划，财政能力及分配也成为议会关注的主题。

佐科威总统在会议上说，“关于加强社会治安管理和确保政治稳定的问题，我已指示国家警察总长，国军总司令和国家情报局以及所有相关部门必须保持高度警惕，防范和立即采取必要处理措施维护国家政治稳定和良好的社会治安，确保2018年地方行政首长选举和明年大选能安全顺利进行。”

政法安统筹部长维兰多也在全体内阁会议上向总统简报有关穆斯林网络军（MCA）利用社交网站散播仇恨言论和煽动民族及宗教冲突的企图，意在破坏社会治安及国家政局的稳定。目前该组织活动已经被国家警察刑侦局网络犯罪组取缔，几名涉嫌该活动的不法分子也被警方绳之以法。

维兰多也在会议上汇报关于获佐科威总统批准保外就医的印尼伊斯兰祈祷团“精神领袖”阿布巴卡尔巴希尔(Abu Bakar Baasyir)。曾经多次参与恐怖活动而被法庭判处15年有期徒刑的阿布巴卡尔巴希尔拟向总统提出赦免他的罪行或减刑的请求。

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