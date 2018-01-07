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佐科威总统发送信号

Cak Imin 有机会被推举2019年副总统候选人

【雅加达TRIBUN新闻网1月07日讯】民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席 慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar俗称Cak Imin）出席苏加诺 - 哈达机场列车启动仪式时，已经有迹象表明佐科威总统对2019年总统选举的预测。

“有迹象表明佐科威总统将推举慕海敏为2019年副总统候选人。”社会大学教授Andalas Indraddin周日（1月7日）在雅京对记者如是说道。

据Indra介绍说，如果从社会方面来看，社会群众看到慕海敏有着伊斯兰教士联合会（NU）形象基础，他对文化上是非常中性的。

揘U是中立的，从伊斯兰党选民和其他慕海敏的战略方面来说，他可以触及印度尼西亚所有的人。” Indra如是说道。

Indra评价，不仅从伊斯兰教的眼中，慕海敏是一个充满活力年轻有为的人物，他一向特别关注社区的福利。

“所以如果佐科威 - 慕海敏将被认为是再好也不过和最合适的副总统人选。Cak Imin 有机会被推举2019年副总统候选人。” Indra如是说。