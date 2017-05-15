Posted by admin

佐科威总统参观北京著名牛街清真寺

与教士们建立互学互鉴良好互动

【本报北京电】周日（5月14日），正在北京出席“一带一路”高峰论坛的我国总统佐科威，特别抽空参观遐迩闻名，创建于十三年（966）的北京牛街清真寺并与清真寺教士互学互鉴良好互动，总统还在牛街清真寺进行虔诚的祈祷。

佐科威总统说：“根据清真寺的教士解释，这座清真寺是北京具有中国建筑特色的古老清真寺。关于伊斯兰教，印尼和中国之间的关系历史悠久。该关系始于15世纪以前，当时中国穆斯林商人远洋来到巨港拉圣（Lasem）登陆。贸易关系导致了伊斯兰教在印尼的传播。”

伊斯兰起源地和印尼隔得很远，中间隔着印度和中南半岛的佛教国家，伊斯兰到底传播到印尼包括马来西亚，向来均成为历史学者研究的课题。

根据其中一位作者林阿横介绍，东南亚地区由于占着连接中国、印度、波斯、阿拉伯和罗马帝国之间的海上通道，因此国际贸易自古很兴盛。伊斯兰教传入东南亚之前，这里的居民除了保留当地的原始宗教以外，主要信奉佛教和印度教，因此受印度文化影响很深。

伊斯兰教最早传入东南亚是在7～8世纪之间。从第三任正统哈里发奥斯曼时代开始，历经倭马亚时代（Umayah）和阿巴斯（Abas）时代，历代哈里发国家与中国建立了贸易关系，马六甲海峡是东西商船过往之地，在沿岸苏门答腊和马来半岛各港口停船靠岸，补充食物和淡水，等待季风的到来，乃是常有的事。

到13世纪初，伊斯兰教已广泛传播于苏门答腊西北部和北部沿海地区。1292年意大利旅行家马可·波罗自中国归国途中，经过苏门答腊。 随着商业的发展和沿海商业城市的日益繁荣，开始出现幅员更广阔的伊斯兰国家。中国明朝大将郑和下西洋时在苏门答腊的见闻，称当时在苏门答腊东北沿海的巨港、西部的苏门答腊城、西北部亚齐地区的南淳里、那孤儿、黎代等地“国王国人皆穆斯林。由此可知，自13世纪起，伊斯兰教在苏门答腊西北部地区已经牢固地建立统治。自此以后，通过经商、通婚、移民、传教等方式，伊斯兰教逐步深入到中部和南部地区，最终成为该地区的主要宗教。

从14世纪开始，伊斯兰教也传到了爪哇岛。早在14世纪下半叶，在满者伯夷的王室成员和爪哇贵族中就有人信奉伊斯兰教。在爪哇北部的沿海地区，伊斯兰教早在13世纪就开始传入。据说在爪哇岛传播伊斯兰教最著名的圣徒有马立克·易卜拉欣等9人，在印尼民间传说中称为“九大贤哲 - Walisongo”。伊斯兰教首先在港口城镇，进而在爪哇岛内地迅速传播开来，穆斯林的力量日益壮大，相继建立了独立的政权。至此，爪哇岛已基本上实现伊斯兰化。

难怪我国第三任总统尤淑福·哈比比（BJ Habibie

）说，“中国送给印尼最大的礼物就是伊斯兰教”。据哈比比解说，伊斯兰教起源于14世纪前。当时，伊斯兰还没有传到中国大地。 700年后当中国与中东国家发展贸易往来后，伊斯兰教开始进入中国各地。后来，明朝海军大将三宝太监郑和船每次都载了许多宝物，送给每一个访国之国王，做为礼物，并带着和平使命与访国进行贸易往来，之后，伊斯兰教也逐渐传播到我国群岛并被当地人民接受。

“这句话不管到哪，对任何人我都会这么说，包括其他国家的领导人。有一次我去中国时，我被告知，你在这里遇到的穆斯林都是那些把伊斯兰教带到你们国家的人的后裔啊。”哈比比是这样说。

“我对北京的领导人说，也对德国的领导人说，伊斯兰教没有靠着侵略战争（比如阿拉伯人扩张）来到印尼，而是和平的到来。” 哈比比侃侃而谈。