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佐科威总统参观北京牛街清真寺

中国有2300万回教徒深感惊讶

【本报北京电】周日（5月14日），佐科威总统在北京出席“一带一路”高峰论坛之后，抽空参观北京牛街清真寺并在清真寺内进行祈祷。

佐科威总统说：“根据清真寺的阿訇阿里解释，这座清真寺是北京最大最古老的清真寺。关于伊斯兰教，印尼和中国之间的关系历史悠久。该关系始于15世纪以前，当时中国穆斯林商人远洋来到巨港拉圣（Lasem）登陆。贸易关系导致了伊斯兰教在印尼的传播。”

牛街清真寺阿訇阿里说，目前北京有70座清真寺，多达34000座清真寺散布在中国全国各地。目前中国有56000名阿訇，县以上伊斯兰协会有7000个。中国穆斯林与中国其他居民有相同的权利。印尼穆斯林与中国穆斯林的友好关系使两国关系变得更加密切。

当阿訇阿里说中国有2300万回教徒时，佐科威总统深感惊讶。当听到印尼穆斯林侨民受到中国政府的关照，给予履行宗教义务的空间与地方以及良好对待时，佐科威总统感到很高兴并表示感谢。

佐科威总统也赞扬牛街清真寺的美丽与宏伟，并表示这是和谐、容忍与和平的象征。

北京牛街清真寺，位于广安门内牛街。创建于辽圣宗十三年（966)，宋太宗至道元年（995)，明正统七年（1442)重修。清康熙三十五年(1696年）又按原样进行大规模修葺。主要建筑有礼拜殿，梆克楼，望月楼和碑亭等。寺内现存主要建筑均于明清时期修筑，是采用汉族传统建筑形式修建的清真寺的典型实例，是北京规模最大，历史最久的一座清真寺。甚至在某国的历史博物馆里被列为世界十大清真寺之一，而且它还是这十作清真寺中最特别的一个，它的样子和其他九个完全不同，已经彻底地中化了。