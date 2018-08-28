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佐科威总统前往探望

我国第三任总统哈比比在陆军医院疗养

【点滴新闻网8月27日讯】周五（8月24日）我国第三任总统哈比比（BJ Habibie）因近期活动繁忙，身体疲惫而被送往Gatot Subroto 陆军医院（RSPAD）接受治疗。

“哈比比确实太累了，因为活动繁忙导致身体疲惫。哈比比说，他从北干巴鲁到巴东，从巴东风尘仆仆没有停顿赶回塞邦。所以他精疲力竭。”佐科威总统周一（8月27日）在雅京中区探望哈比比时如是说道。

但普通疲劳是慢性疲劳综合征（CFS），慢性疲劳综合症是一种极度疲劳为特征的疾病。 随着身体或精神活动，即使在休息后疲劳也不会恢复。

根据诊疗所的病情分析，这样的疲劳原因目前尚不清楚，但许多专家认为，这种疲劳是由多种因素引起的，例如病毒感染与心理压力的存在。大约25％的患者只有卧床不起的疼痛和头晕。专家认为，这种情况可能是由炎症引起的疾病。慢性疲劳综合征的特征有几种症状，例如持续疲劳，注意力不集中，喉咙痛，颈部和/或腋窝淋巴结肿大，肌肉和关节疼痛，头痛和失眠。要诊断慢性疲劳综合症，必须经过一系列检查。也必须作深入治疗，最重要的是能够缓解其症状。