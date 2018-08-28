Tuesday, August 28th, 2018 | Posted by

佐科威总统前往探望
我国第三任总统哈比比在陆军医院疗养

敬老尊贤的佐科威总统前往Gatot Subroto 陆军医院探望我国第三任总统哈比比。

敬老尊贤的佐科威总统前往Gatot Subroto 陆军医院探望我国第三任总统哈比比。

 

【点滴新闻网827日讯】周五（824日）我国第三任总统哈比比（BJ Habibie）因近期活动繁忙，身体疲惫而被送往Gatot Subroto 陆军医院（RSPAD）接受治疗。

哈比比确实太累了，因为活动繁忙导致身体疲惫。哈比比说，他从北干巴鲁到巴东，从巴东风尘仆仆没有停顿赶回塞邦。所以他精疲力竭。”佐科威总统周一（827日）在雅京中区探望哈比比时如是说道。

但普通疲劳是慢性疲劳综合征（CFS），慢性疲劳综合症是一种极度疲劳为特征的疾病。 随着身体或精神活动，即使在休息后疲劳也不会恢复。

根据诊疗所的病情分析，这样的疲劳原因目前尚不清楚，但许多专家认为，这种疲劳是由多种因素引起的，例如病毒感染与心理压力的存在。大约25％的患者只有卧床不起的疼痛和头晕。专家认为，这种情况可能是由炎症引起的疾病。慢性疲劳综合征的特征有几种症状，例如持续疲劳，注意力不集中，喉咙痛，颈部和/或腋窝淋巴结肿大，肌肉和关节疼痛，头痛和失眠。要诊断慢性疲劳综合症，必须经过一系列检查。也必须作深入治疗，最重要的是能够缓解其症状。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=224018

Posted by on Aug 28 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added