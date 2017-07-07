Posted by admin

佐科威总统到土耳其现代之父

穆斯塔法·凯末尔陵墓献花致敬

【土耳其安卡拉安达拉通讯社7月6日电】前往出席在,德国于2017年7月7日至8日在北部港口城市汉堡举办的二十国集团(G20)峰会之前，我国总统佐科威先到土耳其进行国事访问并土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan) 举行双边会谈，商讨两国在经济和技术的多领域合作。

当地时间周四（6日）早上09.00，佐科威总统与夫人及我国政府几位内阁成员及随同人员特别来到了位于土耳其安卡拉城市西南边山上的土耳其之父穆斯塔法·凯末尔·阿塔土克(Mustafa Kemal Ataturk)的陵墓献花致敬并在国宾留言簿上签名。

穆斯塔法·凯末尔·阿塔土克(Mustafa Kemal Ataturk)是土耳其共和国的创立者。他的姓氏阿塔土克意为“土耳其之父”。1881年，阿塔土克出生在萨洛尼卡，这里之后成为了奥斯曼帝国的一部分。进入政坛之前，他度过了一段辉煌的军人生涯。他是一位极富远见的改革性领导人，成为土耳其第一任总统之后，他迅速将土耳其变得更加现代化。如今，他的传奇在土耳其的生活中也显而易见。

凯末尔阿塔土克12岁参加了军事学校。1905年，凯末尔阿塔土克从伊斯坦布尔的军事学院毕业。1911年，凯末尔在利比亚参加了意土战争，在1912到1913年的时间里，凯末尔参加了巴尔干战争，这些让他迅速建立起了自己的军事威望。1915年，在打击协约国保卫达达尼尔海峡战役中，凯末尔阿塔土克成为了英雄。由于凯末尔阿塔土克在军事上的突出才能，35岁的凯末尔阿塔土克荣升将军。

阿塔土克在土耳其独立战争（1919-1922）时发挥了及其重要的作用。凯末尔进行了国民改革，并成功打击了欧洲军队，欧洲军队在一战之后占领了土耳其，并进行了瓜分。1921年，凯末尔在安卡拉建立了临时政府。两年之后的1923年，土耳其共和国正式成立，凯末尔阿塔土克当选为首任总统。他的任期到1938年才结束。

作为总统，凯末尔阿塔土克进行了对学校世俗化的改革，并鼓励女孩接受教育。他还要求女性参与土耳其经济的建设。凯末尔阿塔土克用世俗的民法代替了伊斯兰法庭，让拉丁字母取代阿拉伯字母。凯末尔阿塔土克还让服装更加西式。1938年11月10日，阿塔土克去世，享年57岁。如今在土耳其，凯末尔阿塔土克还是一位受人尊敬的人物。