Monday, January 23rd, 2017 | Posted by

佐科威总统出席美佳娃蒂70大寿庆祝活动
祝美佳万寿无疆继续为国家民族作出贡献

佐科威总统，雅京休假省长钟万学，海洋与渔业部长苏西普吉亚司杜蒂等出席 美佳娃蒂70大寿庆祝活动。

佐科威总统，雅京休假省长钟万学，海洋与渔业部长苏西普吉亚司杜蒂等出席美佳娃蒂70大寿庆祝活动。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统周一在雅加达伊斯迈耳.玛尔朱基出席美佳娃蒂70大寿庆祝活动，并祝愿美佳万寿无疆继续为国家民族作出贡献。

在美佳娃蒂陪同下，佐科威总统观看了“Tripikala”文艺演出。看完之后，佐科威总统在记者面前祝美佳娃蒂生日愉快，当佐科威要讲出美佳的岁数时，美佳跟他耳语，把70倒转过来变成07，总统不得不改口说，祝美佳07岁生日愉快，希望真主永远给予美佳身体健康与长寿，继续为国家为民族作出贡献并不断激励我们。

这出由阿古斯努尔（Agus Noor）执导的“Tripikala”文艺演出是专为美佳70岁诞辰而安排的。这出戏剧是由几位著名演员所演如butet kertaradjasaCAK LontongAkbarAri KritingHappy SalmaSruti　Respati等，是一部笑剧，搞到坐在美佳旁边的佐科威总统时不时大笑起来。

出席这次节目者其中有政法安统筹部长威兰多、人文统筹部长布安玛哈拉妮、外长雷特诺、内政部长扎赫约库莫罗、公共工程与民房部长巴苏基哈迪穆尔约诺、司法与人权部长亚索纳劳利、海洋与渔业部长苏西普吉亚司杜蒂、雅京休假省长钟万学等。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173794

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