Friday, November 17th, 2017 | Posted by

佐科威总统出席地方代表理事会

周五(11月17日)，佐科威总统出席在雅京史纳延国会大厦举行的地方代表理事会(DPD)全国代表研讨会。地方代表理事会(DPD)主席乌斯曼沙普达（右三)由人民协商会议长祖尔基弗利哈桑（右二)， 财政稽查署（BPK）署长慕尔玛哈迪（左二)，DPD副主席诺诺.善波诺退役海军中将(左三)，副主席达尔玛艳蒂（右）的陪同下迎接佐科威总统并把一本有关DPD的书赠送给总统。

周五(11月17日)，佐科威总统出席在雅京史纳延国会大厦举行的地方代表理事会(DPD)全国代表研讨会。地方代表理事会(DPD)主席乌斯曼沙普达（右三)由人民协商会议长祖尔基弗利哈桑（右二)， 财政稽查署（BPK）署长慕尔玛哈迪（左二)，DPD副主席诺诺.善波诺退役海军中将(左三)，副主席达尔玛艳蒂（右）的陪同下迎接佐科威总统并把一本有关DPD的书赠送给总统。

 

【雅加达点滴新闻网1117日】周五(1117)，佐科威总统出席在雅京史纳延国会大厦举行的地方代表理事会(DPD),主题为“履行地方代表理事会的基本宪法义务”全国研讨会。

地方代表理事会主席乌斯曼沙普达（Oesman Sapta Odang）由人民协商会议长祖尔基弗利哈桑（Zulkifliasan)，财政稽查署（BPK）署长慕尔玛哈迪（Moermahadi Soerja Djanegara)DPD副主席诺诺.善波诺退役海军中将(Nonoampono)，副主席达尔玛艳蒂（Darmayanti Lubis）的陪同下迎接佐科威总统并把一本有关DPD的书赠送给佐科威总统。我国前任副总统特里苏特里斯诺（Triutrisno）也应邀出席。

DPD副主席诺诺.善波诺退役海军中将称，这次专题研讨会的总结将做成一本书，供各界学者参考。

在一场人协（MPR）与国会政党或会代表（DPR）的联合会议上曾经建议将DPD的研讨会结论和评估，做成一本研究结果报告，并把这本书提交佐科威总统供参考。”他继续说。

因此，诺诺希望政府与DPD和整个社会民众能够依照1945年宪法实现国家宪法制度。

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