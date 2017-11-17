Posted by admin

佐科威总统出席地方代表理事会

【雅加达点滴新闻网11月17日】周五(11月17日)，佐科威总统出席在雅京史纳延国会大厦举行的地方代表理事会(DPD),主题为“履行地方代表理事会的基本宪法义务”全国研讨会。

地方代表理事会主席乌斯曼沙普达（Oesman Sapta Odang）由人民协商会议长祖尔基弗利哈桑（Zulkifli燞asan)，财政稽查署（BPK）署长慕尔玛哈迪（Moermahadi Soerja Djanegara)，DPD副主席诺诺.善波诺退役海军中将(Nono燬ampono)，副主席达尔玛艳蒂（Darmayanti Lubis）的陪同下迎接佐科威总统并把一本有关DPD的书赠送给佐科威总统。我国前任副总统特里苏特里斯诺（Tri燬utrisno）也应邀出席。

DPD副主席诺诺.善波诺退役海军中将称，这次专题研讨会的总结将做成一本书，供各界学者参考。

在一场人协（MPR）与国会政党或会代表（DPR）的联合会议上曾经建议将DPD的研讨会结论和评估，做成一本研究结果报告，并把这本书提交佐科威总统供参考。”他继续说。

因此，诺诺希望政府与DPD和整个社会民众能够依照1945年宪法实现国家宪法制度。