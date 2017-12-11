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佐科威总统出席国际反腐败日称

我国是最积极打击贪污腐败的国家之

【雅加达安达拉通讯社12月11日讯】周一（12月11日），我国总统佐科威由肃贪会（KPK）主席 阿古斯拉哈尔佐（Agus Rahardjo），国民建设规划部（Bapennas）部长 班邦布罗佐内戈罗（Bambang Brodjonegoro），司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）和国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno)陪同下，在雅京主持第十二届全国打击腐败会议和“国际反腐败日（International Anti-Corruption Day）”纪念活动以及电子化政府官员财富申报应用程序（e-LHKPN）纲领启动仪式。

在致辞上，总统下令政府各部门必须简化行政系统和抛弃政府官僚主义，改善和提高政府部门对公众的服务品质，并时时刻刻提高社会大众对反腐倡廉的意识，防范贪污腐败不法行为。

总统说，“印尼全球打击贪污腐败行为最积极的国家之一，我国肃贪资料显示，自2004年以来，共有12名地方省长涉嫌贪腐而被归案，64名县长或市长因涉嫌贪污被捕。”

“以上数据还没包括几位中央银行（BI）最高主管，数位国会议员，地方议会议员和地方官员，他们大多数都因涉嫌贪污受贿案不法行为而被绳之以法。”总统接着说。听到总统坚定不移和毫不妥协的反腐态度，来自政府各部门高层主管，政府机构代表和受邀请嘉宾都赞赏不绝。

然而，总统还说，让民众百思而不得其解的是，既然我国肃贪会（KPK）和其他执法机构大力打击贪污腐败不法行为，但是很多政府官员和立法机构议员贪污腐败的犯罪行为还是屡捉屡犯，执迷不悟，重蹈覆辙继续不该犯罪行为。

联合国大会于2003年通过决议设立“国际反腐败日”。根据联合国的调查资料预估，每年，全球贿赂金额约为1万亿美元，贪污腐败金额约为2万6000亿美元，相当于全球国内生产总值的5％以上的惊人数据。未来十五年，全球预计将投入100万亿美元资金用于加强基础设施建设并推动经济增长；各国必须采取切实行动，迫切需要各国采取协调一致的反腐行动，实现和平、发展和安全，以实现可持续发展目标，达到社会教育、健康、公平、民主、繁荣以及长期发展目标。