Monday, March 26th, 2018 | Posted by

佐科威总统出席前副官 Pradista Machdala Putra的婚宴

佐科威总统和我国第一夫人伊莉雅娜出席前副官婚宴。

佐科威总统和我国第一夫人伊莉雅娜出席前副官婚宴。

 

【雅加达TRIBUN新闻网325日讯】周日（325日）佐科威总统在雅加达哈吉宿舍 Serbaguna 大厦参加其前副官Pradista Machdala Putra的婚礼招待会。

佐科威在我国第一夫人伊莉雅娜（Iriana Joko Widodo）的陪同下，于下午1120分左右到达。毫无疑问，总统的到来让这位新郎和新娘喜出望外。

我非常高兴，我以为总统要去南加里曼丹。” Pradista周日（325日）在雅京对记者如是说道。

这位Pradista昵称Dista的人当佐科威担任雅京特区省长时是一位副官。毕业于国内政治专科学院（IPDN）的Pradista大约两年陪同护卫佐科威。

现任总统秘书处协议局主任的Pradista说，佐科威总统是一个自发性很强的人。因为佐科威总统在下访乡村时的举动我都感觉得到他的为人。

佐科威是一个好人，其次我们不能捉摸他的心，因为在任何时候他都可能突然命令到哪一个乡村去下访，所以我们应该随时随地准备好执行任务。” Pradista说。

Pradista说，在与佐科威总统握手的同时，佐科威总统一声祝福新郎和新娘Titi Hayyu Rabbani，家庭幸福，白头偕老，永结同心。

佐科威总统穿着蓝色西装，一件白衬衫和一条红色领带。其夫人伊莉雅娜穿着优雅的连衣裙搭配蜡染布。出席婚宴的除了总统夫人伊莉雅娜外，还有总统的女儿Kahiyang Ayu和她的丈夫Bobby Nasution。不过这两人在佐科威总统伉俪离开婚宴后才到达。

佐科威总统伉俪参加婚宴完毕后，直接前往雅京Halim Perdanakusuma空军基地前往南加里曼丹省并进行工作访问。

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