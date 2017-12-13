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佐科威总统出席伊斯坦布尔OKI特别会议

土耳其呼吁世界承认东耶路撒冷为巴勒斯坦首都

【伊斯坦布尔国际媒体12月13日综合讯】 周二（12月13日）早上凌晨，我国总统佐科威与第一夫人伊莉雅娜搭乘总统第一专机抵达土耳其伊斯坦布尔（Istanbul, Turkey）出席由全世界18个国家组成的伊斯兰合作组织(OKI)召开的特别会议，讨论耶路撒冷问题。

当地时间12月13日，巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）在OKI大会上，呼吁全世界正式承认巴勒斯坦国。稍早前，此次大会的东道主、土耳其总统埃尔多安 Recep Tayyip Erdogan)呼吁各国正式承认东耶路撒冷（East Yerusalem）为巴勒斯坦国首都。

美国特朗普总统（Donald Trump）上周三（6日）单方面宣布承认耶路撒冷为以色列首都，引发国际社会严重关切，尤其是伊斯兰国家的强烈反弹。以巴特别是在加沙地带的冲突也无可避免，中东局势随着以巴冲突加剧顿然紧张起来。

根据俄罗斯卫星通讯社安卡拉12月13日电 ，土耳其总统埃尔多安称以色列是“恐怖主义国家”，并提议宣布耶路撒冷为巴勒斯坦首都，以回应美国承认该市为以色列首都的决定。

美国总统特朗普上周宣布，承认耶路撒冷为以色列首都，并签署文件，要求将驻以色列使馆从特拉维夫（Tel Aviv）搬迁至耶路撒冷。以色列对此反应积极，包括巴勒斯坦和中东国家在内的世界许多国家对此感到强烈不满。

埃尔多安在伊斯坦布尔举行的伊斯兰合作组织紧急会议上表示：

“美国践踏国际法规，承认耶路撒冷为以色列首都。我呼吁世界承认耶路撒冷为被占领的巴勒斯坦国的首都。”

埃尔多安也感谢了那些谴责特朗普决定的国家。埃尔多安补充称：“我相信，196个联合国成员国将展现出正确的立场。美国或许是一个强大的核大国，但整个世界并不属于他们。

”土耳其抨击一些阿拉伯国家对特朗普举动的“软弱”反应,因为害怕美国的报复。

国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家，包括亲以色列的西方欧洲国家，都没有计划把使馆从特拉维夫迁移至耶路撒冷。美国国务卿也表示，2020年前美国不会将驻以使馆前往耶路撒冷。