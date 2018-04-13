Friday, April 13th, 2018 | Posted by

佐科威总统再度视察巴布亚省Holtekamp大桥

周四（4月12日），总统在公共工程与住房部（PURR）部长巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）陪同再次来到巴布亚省进行工作视察，除了分发3331张土地证书给巴布亚当地居民。总统特别重视巴布亚的公共设施建设，因此总统特别前往正在兴建中的荷 德甘大桥。

周四（4月12日），总统在公共工程与住房部（PURR）部长巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）陪同再次来到巴布亚省进行工作视察，除了分发3331张土地证书给巴布亚当地居民。总统特别重视巴布亚的公共设施建设，因此总统特别前往正在兴建中的荷 德甘大桥。

 

【雅加达okezone.新闻网411日讯】我国总统佐科威再度视察巴布亚省荷德甘（Holtekamp）大桥。Holtekamp大桥，全长732米，宽度21米，最大跨度为400米，是一项中央政府非常重视的工程项目，总统希望大桥竣工后可以改善巴布亚省查雅普拉地区的公共设施，此外也可提升当地居民的生活环境。

总统一行也探访患麻疹和营养不良特别发病的Asmat 民族。

Asmat 民族患麻疹和营养不良的灾难特别病况是佐科威总统解决疾病特别关心的问题，并且还采取了与许多方面合作的处理措施。

如果没有任何障碍我要去巴布亚省Asmat 视察政府正在施行的作业，并直接听取当地社区民众的意见。”佐科威周三（411日）在脸书（Facebook）个人账户上发布的一篇文章中如是表示。

佐科威除了视察特别发病的Asmat 民族外，还继续视察巴布亚省查雅普拉的荷德甘大桥。荷德甘大桥就在Youtefa 湾上方，全长732米，宽21米，最大跨度为400米。可以将查雅普拉市与Muara Tami 区连接到Skouw 边防哨站。

不仅如此，佐科威在查雅普拉期间还分发3331份土地证给当地居民，并视察该市的妈妈市场（Pasar Mama）。

这是我第一次性访问巴布亚，从外围岛屿和边沿的平等建筑，可见我国政府努力改善巴布亚较落后的公共设施。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212061

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