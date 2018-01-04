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佐科威总统

冀2018年全面提高人力资源培训计划

【雅加达安达拉社讯】今年我国总统佐科威(Joko Widodo)愿意提高人力资源培训计划。

周三（3/1），佐科威总统在雅加达国家宫举行内阁全体会议时说：“我想，今年我们要注意人力资源投资的增加，因为我国的人口是2亿5千万人，其中60％是幼儿。”

出席该会议的有我国副总统卡拉（Jusuf Kalla）、印尼国军司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将、国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将、工作内阁部长和其他国家官员。

总统补充说：“通过2017年开始的职业教育和培训，人口优势必须用作我们的强力和机会。”总统也指令，全部部长能够协助改善劳工资格金字塔。

“为了成为训练有素与熟练的员工，所以都要由我们的行业所吸收。我们希望在职业学校教授的技能必须完全连接到工作世界，符合行业的需求。”

而且，据总统介绍，大部分未来工人还在小学和初中教育阶段的毕业生。

总统说：“此事，我们应该提升并改善。我们透过我们已开始的职业培训、学徒、认证计划，提高自己的能力，但我们应该根据行业需求的不断扩展。”

此外，总统指令，2017年预算计划清单（DIPA）提交后，所有部门和机构立即执行计划和工作活动。

“希望，我们应该扔掉常规、千篇一律、照常营业的旧习惯。我们必须使2018年作为我们从头开始的工作，以致我们再次希望，我们可以解决贫穷、不平等和落后。”总统如斯说。

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