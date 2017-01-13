Friday, January 13th, 2017 | Posted by

佐科威总统冀银行业
发放更多贷款给小企业渔民农民

周五（13/1）佐科威总统在雅加达国家宫举行的2017年金融服务业企业家年会上致辞

周五（13/1）佐科威总统在雅加达国家宫举行的2017年金融服务业企业家年会上致辞

 

【本报雅加达讯】佐科威总统希望所有的金融服务行业尤其是银行业认真关注在印尼的贷款增长动态，希望更多地发放贷款给生产性的小企业、微型企业、渔民与农民。

总统周五（13/1）上午在雅加达国家宫举行的2017年金融服务业企业家年会上致辞说：“请看看我们的小企业、微型企业、渔民与农民，他们多么需要贷款，我们应该更多地发放贷款给他们，那样的话，我们发放的贷款就会更多。”

但虽则如此，在发放贷款时，我们仍须小心谨慎，不要使不良贷款数字提高，目前的不良贷款数字还算好，仅3.18％而已，希望这个数字能继续保持，如果能够当然能降低，但原则上不要害怕提供贷款。

总统还强调地方建设银行（BPD）之间合作的重要性，并要求诸省长从地方收支预算拨出部分资金给小企业补贴利息。

总统说：”我们现在不要提供没有生产性的社会援助。我们要给的是具有生产性的援助，使人们的生产性与积极性发挥出来。”

在这个机会中，总统也不忘对在2016年金融服务领域有功的金融机构或励志人物

给予赞赏与颁发奖项。其中三个省即东爪哇、南苏拉威西和中爪哇省荣获2016年加速获得地方银行贷款通道最佳推动者奖项。其代表人物各为东爪哇省长苏卡尔沃、南苏拉威西省长夏鲁耳亚辛林波与中爪哇省长甘查尔帕拉诺沃。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172921

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