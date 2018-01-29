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佐科威总统依原计划抵达阿富汗访问

印尼愿提供阿政府军与塔里班谈判地点

【本报讯】虽然阿富汗仍然烽火连天，佐科威总统与随员仍依原订计划访问阿富汗(29/1/2018)。佐科威总统透过内阁秘书帕拉摩诺阿浓的推特公布，虽然许多人劝告总统取消该访问阿富汗计划，但总统仍坚持将依原订计划访问阿富汗。

印尼驻阿富汗大使馆发言人桑阿利亚帝(Sam Ariadi )称，印尼与阿富汗是好友邦，印尼愿提供地点供阿富汗政府与判军塔里班进行谈判。印尼与阿富汗同是信仰伊斯兰教的国家，印尼是世界上穆斯林最多的国家，阿富汗人民也大部分是穆斯林。印尼愿意协助阿富汗达到和平，并为阿富汗的和平尽力。桑说，印尼也提供阿富汗学生奖学金到印尼念大学或中学。印尼也提供阿富汗官员与社会人士技能培训。

佐科威总统

受到严密保护

阿富汗政府派出两架直升机与坦克车，保护在阿富汗访问的佐科威总统与随员。阿富汗总统阿什拉夫贾尼（Ashraf Ghani）在机场迎接，随即赴总府举行会谈。两国将在多方面进行合作，如在经济、教育、和平谈判上进行合作。

佐科威总统说，伊斯兰国家成为恐怖份子攻击的牺牲品。全世界有76％的恐布攻击发生在穆斯林国家，全球60％武装冲突发生穆斯林国家，数百万多穆斯林难民远离家乡异国避难，全世界的难民有67％是穆斯林。

极端分子与恐怖份子的威胁到处,有包括印尼、巴基斯坦、阿富汗都有。

上周六阿富汗遭到自杀炸弹袭击，至少103人死亡。歹徒利用医院救护车混入人群，结果造成多人死亡，包括警察与平民在内，及炸毁多家商店与汽车。阿富汗内政部长Wais Ahmad Barmak说，235人受伤，有受伤者已在医院逝世。

随佐科威总统访问阿富汗的有内阁秘书拉摩诺阿浓，外交部长雷特诺等。佐科威是第二位访问阿富汗的印尼总统，苏卡诺总统于57年前访问过阿富汗。