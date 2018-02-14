Wednesday, February 14th, 2018 | Posted by

佐科威总统会见联合国特使荷兰女王马西玛

我国总统周二（2月13日）在雅京独立宫接见联合国特使荷兰女王马西玛(Ratu Maxima)。

我国总统周二（2月13日）在雅京独立宫接见联合国特使荷兰女王马西玛(Ratu Maxima)。

【雅加达liputan6新闻网213日讯】我国总统佐科威周三（213日）早上在雅京独立宫会见到我国访问的联合国特使荷兰女王马西玛(Ratu Maxima)， 双方讨论有关发展我国普惠金融等议题。

普惠金融（financial inclusive）是一种理念，根据印尼中央银行国家金融战略的基本定义，普惠金融是指能有效、全方位为社会所有阶层和群体提供服务的金融体系，实际上就是让所有老百姓享受更多的金融服务，更好地支持实体经济发展，使每位老百姓尊严得到充分的尊重的金融系统。

这不是第一次马西玛女王访问我国，201691日，她也曾经访问过我国。当时佐科威总统也在雅加达独立宫会见这位联合国特使荷兰女王马西玛。

除了与佐科威总统会晤，马西玛女王也和我国人类发展与文化统筹部长布安马哈拉尼进行会谈。此外，马西玛女王也访问我国一些中小型企业领导人，如网页摩托车GoJek经营者会晤，深入了解我国普惠金融发展的潜力和可能遇到的瓶颈。马西玛女王表示联合国将乐意向我国农民，渔民和微型企业提供技术援助。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206554

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