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佐科威总统会见立陶宛总统达莉亚

两国将加强能源运输贸易投资等领域合作

【本报雅加达讯】佐科威总统周三（17/5）在雅加达独立宫会见来访的立陶宛总统达莉亚(Dalia Grybauskait)，两国一致同意将加强能源、运输、贸易、投资、农业等领域的合作并签署了数项谅解备忘录。

在联合新闻发布会上，佐科威总统说，两国所缔结的合作协议主要涉及生物能源、垃圾能源与煤气等能源领域。其次是供陆路与航空运输所需电脑系统，以及加强贸易与投资领域的合作，此外也将推动印尼与立陶宛全面合作夥伴关系协议的谈判早日完成。

此外，印尼也表达了对印尼棕榈油产品在欧洲不断受到歧视与黑色宣传的行为表示不满，并要求立陶宛的支持与协助，让印尼的棕榈油产品受到合理与“公平”对待。

佐科威总统说，在最近四年以来，即从2013年至2016年，到印尼的立陶宛游客显著上升，增加183％。

对于两国已签署的可再生能源和节能领域以及运输领域等合作协议，佐科威总统表示欢迎。

他说，这次会晤具有历史意义，因为两国建交24年以来，立陶宛总统第一次来到印尼。

立陶宛总统达莉亚说，她承诺将与欧洲国家一起支持“全面经济伙伴关系协定”（CEPA）。并承诺将支持印尼与欧盟免签谈判，因为将会带来25亿欧元收入。

“这将提高福利和安全”她说。

达莉亚也表示，她希望与印尼建立农业方面的合作，因为立陶宛拥有发展农业部门的资本。