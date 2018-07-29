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佐科威总统今日到地震现场视察

龙目岛发生6.4级地震 死亡人数增至16名

【马打蓝7月29日电 综合报道】佐科威总统与夫人及主要内阁成员周日（29日）抵达龙目岛，佐科威总统已指示国军总司令哈迪查延多，国家警察总长狄托卡纳维安，社会部长伊德鲁斯牱玛尔哈姆，公共工程与住房部部长巴苏基哈迪穆尔约诺，国家搜救机构，西东努省省长TGB及相关单位必须立即投入拯救行动，协助当地居民渡过难关及重建家园的工作。

7月29日，我国旅游胜地龙目岛发生两次震级分别为6.4级和5.4级地震，该地震已造成至少16人死亡，上百人受伤，死者包括一名马来西亚游客，当局宣布进入紧急状态三天，预料死伤数字还会增加。印尼国家抗灾机构(BNPB) 公关和信息中心主任苏托波(Sutopo Purwonugroho) 周日（29日）在雅京如是阐述。据美国地质勘探局网站消息，此次地震发生在当地时间周日早晨6:47(GMT时间为周六的22:47)，震源深度为7.5公里。据欧洲与地中海地震中心(EMSC)测量，地震规模为6.5级。据悉，在不到一小时后的7时06分，该地再发生5.4级地震和66余震，震源深度10公里。

据此前报道，地震发生在陆地，没有引发任何海浪或海啸。巴厘岛一些地区也受到地震的影响而导致部分居民建筑物受损坏。

龙目岛上的登山胜地林贾尼火山国家公园发生大规模山泥倾泻，当局宣布暂时封山，监察火山情况。当地医院亦损毁，当局在街上设置帐篷，治理伤者；至于伤势严重的，就需要转送其他地区的医院。受震灾严重的地区停电，当局正加紧进行救援和疏散当地居民。。