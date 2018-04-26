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佐科威总统主持检阅女军警仪仗队

【雅加达安达拉新闻网4月25日讯】为纪念4月21日卡蒂妮（RA Kartini）纪念日。佐科威总统于周三（4月25日）主持检阅女军警仪仗队。

总统穿着黑色西装和红色领带，于早上7点15分抵达雅京民族纪念碑广场。这个检阅仪仗队主题为“联合印尼妇女走向坚强的国家防御”。这卡蒂尼纪念日是Dharma Pertiwi、OASE工作内阁、Kemala Bhayangkari基金会、Persit Kartika Chandra Kirana和Pia Ardhya Garini，通过献唱大印度尼西亚国歌所主持。

佐科威总统用军用吉普车检阅女军警仪仗队。按媒体报道，参加检阅女军警仪仗队仪式的有1万名来自 Paman、Pama、Bintara Wanita TNI （Kowad， Kowal，Wara）、女警察（Polwan）以及一个部委和机构的联合公务员、城管队（Satpol PP）、Tagana、 Paskibraka、 Menwa，Pramuka以及一些妇女组织的代表。

这次卡蒂尼纪念日也以武术、骑马、摩多车游行、跳伞和打鼓等节目助兴。