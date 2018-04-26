Thursday, April 26th, 2018 | Posted by

佐科威总统主持检阅女军警仪仗队

佐科威总统用军用吉普车检阅女军警仪仗队。

佐科威总统用军用吉普车检阅女军警仪仗队。

 

【雅加达安达拉新闻网425日讯】为纪念421日卡蒂妮（RA Kartini）纪念日。佐科威总统于周三（425日）主持检阅女军警仪仗队。

总统穿着黑色西装和红色领带，于早上715分抵达雅京民族纪念碑广场。这个检阅仪仗队主题为“联合印尼妇女走向坚强的国家防御”。这卡蒂尼纪念日是Dharma PertiwiOASE工作内阁、Kemala Bhayangkari基金会、Persit Kartika Chandra KiranaPia Ardhya Garini，通过献唱大印度尼西亚国歌所主持。

佐科威总统用军用吉普车检阅女军警仪仗队。按媒体报道，参加检阅女军警仪仗队仪式的有1万名来自 PamanPamaBintara Wanita TNI KowadKowalWara）、女警察（Polwan）以及一个部委和机构的联合公务员、城管队（Satpol PP）、TaganaPaskibrakaMenwaPramuka以及一些妇女组织的代表。

这次卡蒂尼纪念日也以武术、骑马、摩多车游行、跳伞和打鼓等节目助兴。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213242

Posted by on Apr 26 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added