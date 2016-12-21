Wednesday, December 21st, 2016 | Posted by

佐科威总统主持恩德港落成仪式
新建港口将防止毒品等猖獗走私活动

佐科威总统周三（21/12）在西加里曼丹三发县，在公共工程部长与内政部长等陪同下，以按钮方式主持恩德港（Entikong）落成仪式。

佐科威总统周三（21/12）在西加里曼丹三发县，在公共工程部长与内政部长等陪同下，以按钮方式主持恩德港（Entikong）落成仪式。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统周三（21/12）在西加里曼丹三发县主持恩德港（Entikong）落成仪式时表示，新建港口将防止毒品与药品等猖獗走私活动。

佐科威总统在致辞中说：“这是有关自豪问题，有关民族尊严问题，有关自尊心问题，有关威望问题。2年前，我能够看到，在我们邻国的那一边多么豪华，而我们这里多么丑陋。当时，我就命令公共工程部长在一周内拆除这些建筑物，2年内必须重建比邻国更好的恩德港。今日我看到了这座宏伟的恩德港已经建成，我感到非常高兴与骄傲，我们已成为大国。”

总统说，我们不但要建富丽堂皇的恩德港，我们也要重建类似的其他6座新内陆港口，并已计划好在今年年底全部完成。

总统说骄傲地说：“事实证明我们能够，我们要在边界地带建7座边境口岸。只要有意愿,没有我们做不到的。”

我们有了边境口岸，我们就能建立市场，发展边境经济。我们也能防止毒品与药品等猖獗走私活动。

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