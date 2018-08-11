Saturday, August 11th, 2018 | Posted by

佐科威总统主持就职仪式
印尼退役军人军团中央理事会新领导层就职

图为佐科威总统主持2017-2022年印尼退役军人军团中央理事会新领导层就职典礼后，佐科威和总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)退役上将与退役军人一起合影留念。

图为佐科威总统主持2017-2022年印尼退役军人军团中央理事会新领导层就职典礼后，佐科威和总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)退役上将与退役军人一起合影留念。

 

【安塔拉新闻网雅加达810日讯】佐科威总统为2017-2022年印尼退役军人军团中央理事会（DPP LVRI）举行就职典礼。

今天周五（810日），我代表印度尼西亚共和国总统，特此正式宣布并主持任期为20172022年印尼退役军人军团中央理事会新领导层就职仪式。”总统周五（810日）在雅京独立宫举行就职典礼上如是说。

佐科威总统为27DPP LVRI领导层上任就职典礼。国军退役中将Rais Abin被委任为2017年至2022DPP LVRI总主席。同时，退役上校H Soekarto被委任为2017那年至2022DPP LVRI顾问委员会主席。 此外，退役警察上校IP Silalahi 担任2017年至2022DPP LVRI法律机构主任。

我相信印尼退役军人军团中央理事会新领导层尽可能按照所承担的责任履行其职责。”总统如是说。

出席参加此次活动的除了卡拉副总统陪同外，还有总统府幕僚长穆尔多科（Moeldoko,）、社会部长伊德鲁斯 玛尔哈姆（Idrus Marham）、总统咨询委员会成员阿古姆（Agumumelar）退伍上将。 此外，国军总司令空军上将哈迪 查延多（Hadi Tjahjanto）、国家警察总长狄托卡纳维安上将（Tito Karnavian）、陆军上将慕约诺（Mulyono）、海军上将希威（Siwi Sukma Adji）和空军上将尤尤 苏迪斯纳（ Yuyu Sutisna）也出席了此次活动。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222611

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