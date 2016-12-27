Posted by admin

佐科威总统主持地热能发电站落成仪式

印尼电力价格将更加便宜

【本报米纳哈萨讯】佐科威总统周二主持总投资达6.18兆盾的3座地热能发电站落成仪式。发展地热能发电站将使印尼电力价格更加便宜。

其中2座即座落于北苏拉威省西米纳哈萨县（Minahasa）Tampaso镇Lahendong 村的第5与第6单位地热能发电站，发电量2×20兆瓦，投资额达2.82亿美元或3.3兆盾。另1座即座落于楠榜Tanggamus县Rendingan山谷与Tanggamus山的Ulubelu第3单位地热能发电站，发电量1×55兆瓦，投资额达2.5亿美元或2.8兆盾。

以上地热能发电站都是由国油子公司PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)地热能公司所建。

佐科威总统在致辞中表示，3座地热能发电站的建设，吸纳了约2,750名当地劳动力。他希望发展地热能发电站将使印尼电力价格变得更加便宜并能与其他国家竞争，争取更多的投资。

Lahendong地热能发电站的落成将使该地区的电力增加到120兆瓦，并能满足北苏拉威西米纳哈萨约24万家庭用电需求。

同样地，Ulubelu第3单位地热能发电站的落成，将使该地区的电力增加到220兆瓦，并能满足楠榜一带约44万家庭用电需求。

出席这次地热能发电站落成仪式者其中有能源部长佐南、国企部长莉妮、电力公司总经理梭菲安巴西尔、北塔米纳总经理德威苏基多、北苏拉威省长耳利敦多坎贝等。