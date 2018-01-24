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佐科威总统主持启用仪式

雅京史纳延综合体育馆修葺工程已完成

【雅加达23日综合讯报道】我国总统佐科威，周二（23日），为已完工重修的雅加达史纳延综合体育馆（GBK）举行启用仪式。

陪同总统的政府官员，其中是公共工程与住房部长巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono)，青年与体育部长伊马姆纳赫拉维(Imam Nahrawi)，人类发展与文化统筹部长布安马哈拉尼(左一)，总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)，我国羽毛球协会主席维兰多 (Wiranto)等内阁成员。

此前，总统已分期为GBK体育馆举行启用仪式。 其中是游泳池，射箭场，足球场和曲棍球场。

雅京史纳延翁加诺（GBK）体育馆将成为第18届亚洲运动会主要比赛场。雅加达和苏南省巨港是2018年第18届亚洲运动会的举办城市。第18届亚洲运动会于2018年08月18日至2018年09月02日在雅加达和巨港举行。雅加达是亚洲唯一一个第二次取得亚运会主办权的首都城市。雅加达曾于1962年举办第4届亚运会。雅加达亚运会设40项比赛项目，包括32个奥运项目和8个非奥项目。

雅加达还在亚运会后将举办第三届亚洲残疾人运动会，第十八届亚运会的协办城市是巨港。

首都雅加达市取得官方批准和获得中央政府支持后，从2012年开始紧锣密鼓筹备亚运会的申办工作。总人口料达1100万的雅加达是继1962年举办亚运会之后，第二次承办亚洲盛大体育赛事的城市。