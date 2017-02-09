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佐科威总统主持全国新闻纪念日

冀停止在社交媒体散布谎言分裂及挑拨离间等言论

【本报安汶讯】佐科威总统周四在马露姑安汶市主持2017年全国新闻日纪念节目时表示，希望社会人士停止在社交媒体散布谎言、分裂、谩骂、诽谤及挑拨离间等言论。

总统说：“社交媒体的出现我们无法阻挡，不但普通人民喜欢它，所有的人都喜欢它，甚至县市长、省长、部长以及总统都喜欢它，有的喜欢微博，有的喜欢游戏，有的喜欢脸谱，人人都似乎被它的存在迷住了，疯了。因此，社交媒体的出现对主流媒体来说是相当大的挑战。”

为此，没有能力与它竞争以及适应的主流媒体一个一个地倒下去，这种倾向甚至发生在全球。“当然，我们不希望这种现象发生在印尼，社交媒体的确已令政府头疼。当我出国访问时，我所见到的那些国家的总统与总理都有抱怨这件事。”

总统承认，对主流媒体我们还可以与他们进行讨论和谈话，但与社交媒体不能，我们不能栏住他们。

总统说：“这就是全球开放所带来的影响，不仅是印尼，所有的国家都面对它。但我相信，虽然主流媒体被社交媒体所攻击，但不会消失，正如无线电和电视那样不会消失，两者并存，彼此取长补短，以满足公众对信息的需求。”

总统接着说，社交媒体的优点是快，因为最新消息，而主流媒体突出的一点是材料精确和报道深入。

“主流媒体在数字化沟通过程中，使每个人可以成为一个新闻制作人，所有的人都可以报道他所看到的一切与经历。而社交媒体杂乱无章，什么消息都有，有骂人的，有诽谤的，有谎言的，有骗人的，有分裂社会的，有威胁国家统一的，当然也有好的批评与客观消息。为此，我希望大家一起向散布谎言、分裂、谩骂、诽谤及挑拨离间等言论的人宣战。”总统如斯说。