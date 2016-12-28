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佐科威总统主持东努省跨境岗哨落成仪式

边界问题是民族自尊与尊严

【本报阿坦布瓦讯】佐科威总统周三在东努省（NTT）贝鲁县Mota Ain主持东努省跨境岗哨落成仪式时表示，边界问题是民族自尊与尊严。

他说：”这是我们的骄傲，我们的门面问题，不仅是东努省的门面问题，但也是印尼的门面问题。“

总统感慨地说：“两年前当我访问这里时，我感到很害羞，因为印尼－东帝汶边防岗哨的情况相当令人关切。”

他说：“我记得很清楚，那时的跨境岗哨若与邻国东帝汶相比，简直是小巫见大巫

，真的感到很害羞。我们那时的跨境岗哨甚至比村公所还不如，办公室的桌椅也相当差。”

看到那种情况后，他下令公共工程和民房部部长赶紧建设像样的跨境岗哨，并限期2年完成，不得延后，事实证明我们能够做到，我们有预算，大约耗资820亿盾。

佐科威一再表示，边界问题是自尊和尊严，作为一个伟大的民族，印尼必须比邻国更好。